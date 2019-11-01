Sadettin Saran ile Yeliz Şar aşk mı yaşadı?

Emina Jahovic 10 yıl evli kaldığı Mustafa Sandal'dan 1.5 yıl önce boşanmış, sonrasında iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak çift geçen Aralık'ta kıskançlık nedeniyle tartışıp ayrıldı. 6 ay ayrı kaldılar.



Kanal D'deki 2. Sayfa'nın haberine göre; Sadettin Saran'ın bu süre içinde ünlü oyuncu Yeliz Şar ile birlikte olduğu ortaya çıktı.



Yeliz Şar, meslektaşı Tolga Güleç ile boşandıktan iki yıl sonra hayatına Sadettin Saran'ı aldı. Ancak Sadettin Saran ile Yeliz Şar'ın ilişkisi 6 ay sürdü. Çift aşklarını hep gizli saklı yaşadı.



İddiaya göre; Emina Jahovic bu durumdan haberdar oldu. Sadettin Saran'a mesaj atarak yeniden denemek istediğini, ilişkilerine ikinci bir şans vereceğini söyledi. Yeliz Şar, Sadettin Saran'ın eski sevgilisi Emina Jahovic ile yeniden görüştüğünü öğrenince yıkıldı. Çiftin gözlerden uzak devam eden ilişkisi böylece bitti