Son Dakika Haberleri: Sadettin Saran ile Yeliz Şar aşk mı yaşadı?
Son Dakika Magazin Sadettin Saran ile Yeliz Şar aşk mı yaşadı?

Sadettin Saran ile Yeliz Şar aşk mı yaşadı?

7 saat önce

Emina Jahovic 10 yıl evli kaldığı Mustafa Sandal'dan 1.5 yıl önce boşanmış, sonrasında iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Sadettin Saran ile Yeliz Şar aşk mı yaşadı?, System.String[]

Emina Jahovic 10 yıl evli kaldığı Mustafa Sandal'dan 1.5 yıl önce boşanmış, sonrasında iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak çift geçen Aralık'ta kıskançlık nedeniyle tartışıp ayrıldı. 6 ay ayrı kaldılar.


Kanal D'deki 2. Sayfa'nın haberine göre; Sadettin Saran'ın bu süre içinde ünlü oyuncu Yeliz Şar ile birlikte olduğu ortaya çıktı.


Yeliz Şar, meslektaşı Tolga Güleç ile boşandıktan iki yıl sonra hayatına Sadettin Saran'ı aldı. Ancak Sadettin Saran ile Yeliz Şar'ın ilişkisi 6 ay sürdü. Çift aşklarını hep gizli saklı yaşadı.


İddiaya göre; Emina Jahovic bu durumdan haberdar oldu. Sadettin Saran'a mesaj atarak yeniden denemek istediğini, ilişkilerine ikinci bir şans vereceğini söyledi. Yeliz Şar, Sadettin Saran'ın eski sevgilisi Emina Jahovic ile yeniden görüştüğünü öğrenince yıkıldı. Çiftin gözlerden uzak devam eden ilişkisi böylece bitti

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Altın Portakal Film Festivali'nde kırmızı halıda ünlüler geçidi!
Altın Portakal Film Festivali'nde 'Bozkır'a 10 ödül Turabi'den çok konuşulacak Survivor itirafı: Acun Abi beni yarışmada tuttu Aleyna Tilki, Cadılar Bayramı'nı şeytan kostümüyle kutladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 00:28:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sadettin Saran ile Yeliz Şar aşk mı yaşadı?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]