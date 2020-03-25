SAF ALKOLDEN TÜRKMENLERİN HAYATINI KAYBETMESİNE İLİŞKİN SORUŞTUMADA 5 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişinin koronavirüsten korunmak için vücutlarına saf alkolden yapılan içkiyi sürmesi ve zehirlenerek ölmelerine dair yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Adliyesi 'ne sevk edilen 10 şüpheliden 5'i "Olası kast ile öldürme" suçundan tutuklandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 10 kişi bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilerek Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıktı. Hakimlikte ifade vermelerinin ardından 5 kişi "Olası kast ile öldürme" suçundan tutuklanırken, 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul 'da son iki haftada çok sayıdaki Türkmenistan uyruklu kişi, koronavirüsten korunmak için saf alkolden yapılan ve 'ispirt' adı verilen içkiyi önce vücutlarına sürdükleri ve sonrasında çok fazla oranda içmeleri nedeniyle zehirlenmişti.

- İstanbul