SAFE Media, A90 Pictures ile stratejik ortaklık kurdu - Son Dakika
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SAFE Media, A90 Pictures ile stratejik ortaklık kurdu

SAFE Media, A90 Pictures ile stratejik ortaklık kurdu
14.07.2026 17:32
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ÇATLI ile sinema sektöründe dikkat çeken SAFE Media, A90 Pictures ortaklığıyla yapım ve dağıtım alanındaki gücünü artırıyor.

Türk sinema sektörünün yükselen yapım şirketlerinden SAFE Media, büyüme stratejisi kapsamında Türkiye’nin önde gelen film dağıtım şirketlerinden A90 Pictures ile stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı.

Bu iş birliğiyle SAFE Media, ürettiği filmleri daha geniş bir sinema ağına ulaştırmayı, dağıtım süreçlerini güçlendirmeyi ve yapımdan dağıtıma uzanan entegre medya vizyonunu daha hızlı hayata geçirmeyi hedefliyor.

SAFE Media, ilk uzun metraj yapımı ÇATLI ile dikkatleri üzerine çekmiş, ardından 30 Ekim’de vizyona girecek ÇATLI 2 ve yeni yapımı MAHİ projelerini duyurarak üretim hızını ortaya koymuştu.

“Türk sinemasında kalıcı bir yapı kuruyoruz”

SAFE Media Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Şahin, ortaklığa ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bizim hedefimiz yalnızca başarılı filmler üretmek değil, Türk sinemasında sürdürülebilir ve güçlü bir yapı kurmak. A90 Pictures ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık, bu vizyonumuzun önemli adımlarından biri. Yapım ve dağıtımı aynı çatı altında buluşturarak hem kendi projelerimizi hem de gelecekte hayata geçireceğimiz yapımları çok daha güçlü şekilde izleyiciyle buluşturacağız.”

2027 hedefi: En az 6 yeni proje

SAFE Media, yalnızca Türkiye’de değil uluslararası alanda da büyümesini sürdürüyor. Hollywood’da geliştirilen projeler ve uluslararası festivalleri hedefleyen arthouse yapımlar üzerinde çalışmalarını sürdüren şirket, küresel ölçekte içerik üretmeyi amaçlıyor.

Şirketin 2027 yılı planlamasında, üretim süreçlerine bağlı olarak en az 6, uygun koşulların oluşması halinde ise 10 sinema projesinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

A90 Pictures ortaklığıyla birlikte SAFE Media’nın hem ticari hem de uluslararası projelerini daha geniş kitlelere ulaştırması ve Türk sinema sektöründeki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

SAFE Media Hakkında

SAFE Media; sinema, televizyon ve dijital platformlar için içerik geliştiren, Türkiye’nin yanı sıra uluslararası pazarlara yönelik projeler üreten bir medya şirketidir. ÇATLI, ÇATLI 2 ve MAHİ gibi yapımların yanı sıra Hollywood’da geliştirilen projeleri ve arthouse içerikleriyle küresel ölçekte büyüme vizyonunu sürdürmektedir.

Sinema, Medya, Son Dakika

Son Dakika Medya SAFE Media, A90 Pictures ile stratejik ortaklık kurdu - Son Dakika

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