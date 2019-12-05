Safra kesesinden 3 bin 765 taş çıktı

ÇORUM'da karın ve mide ağrısı ile şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran Kadın Yaşar'ın (60) safra kesesinden ameliyatla 3 bin 765 taş çıkarıldı. Taşlar 4 personel tarafından 1 saatte sayılabildi.

Çorum'da karın ve mide ağrısı ile şişkinlik şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran Kadın Yaşar'ın yapılan muayenesi ve çekilen ultrason filminde safra kesesinde taşlar olduğu belirlendi. Ameliyata alınan kadının safra kesesinden 3 bin 765 taş çıkarıldı. Başarılı geçen ameliyatla kadın sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Aziz Cengiz, "Hastamız karın ve mide ağrısı ile karında şişlik şikayeti ile hastanemize başvurdu. Yaptığımız tetkikler sonrası safra kesesi ameliyatına karar verdik. Safra kesesini çıkarttığımızda içinde yüzlerce, hatta binlerce taşın olduğunu gördük. Uzun süren ameliyatın ardından safra kesesinden toplam 3 bin 765 taş çıkardık. Kapalı ameliyat sonrası çıkarılan taşlar bizi şaşırttı. Çıkan taşlar 4 personel tarafından bir saatte sayılabildi. Hastamız şu an çok iyi" dedi.

Kadın Yaşar ise "Beni bu taşlardan kurtaran doktoruma çok teşekkür ediyorum. Karnım ağrıyor ve şişiyordu. Şu an çok iyiyim" diye konuştu.