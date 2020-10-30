Safranbolu'da "4. Safran Festivali" yapıldı - Son Dakika

Safranbolu'da "4. Safran Festivali" yapıldı

30.10.2020 14:15

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Safranbolu ilçesinde, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ve ilçeye adını veren safran bitkisi için düzenlenen "4.

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Safranbolu ilçesinde, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ve ilçeye adını veren safran bitkisi için düzenlenen "4. Safran Festivali" etkinlikleri kapsamında hasat gerçekleştirildi.

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait safran tarlasında düzenlenen etkinlikte konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, safranın Safranbolu için çok önemli olduğunu söyledi.

İlçede safranın 7 köyde 20 çiftçi tarafından 40 dekar alanda üretildiğine değinen Gürel, "Geçen yıl 20 kilo ürün elde edilmişti bu yıl 23-24 kilo ürün bekleniyor. Safran ekimi ve hasadı bir turizm çeşidi olmaya başladı. Bu tür etkinlikleri yaparak ilçeye gelen misafir sayısında artış hedefleniyor. Bu durum ürüne olan ilgiyi artırıyor. İnşallah birkaç sene sonra ekim alanı 100 dekara çıkacaktır. Bu alanlar milyonlarca insanın gelebileceği bölge." diye konuştu.

Safranbolu'da turizm çeşitliliğinin artırılması gerektiğini, bu alanların buna imkan sağladığını anlatan Gürel, kentin doğal güzelliklerinden bahsetti.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ile safran üreticisi İsmail Yılmaz, safranın ilçe için önemini anlatan birer konuşma yaptı.

Safranlı içecek ve yiyeceklerin ikram edildiği etkinlikte daha sonra protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlarca safran tarlasında hasat yapıldı.

Safranbolu'da 4. Safran Festivali yapıldı
Safranbolu'da 4. Safran Festivali yapıldı
Safranbolu'da 4. Safran Festivali yapıldı
Safranbolu'da 4. Safran Festivali yapıldı

Safranbolu, Karabük, Bitki, İlaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Safranbolu'da '4. Safran Festivali' yapıldı - Son Dakika

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