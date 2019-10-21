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Safranbolu'da çevre düzenlemesi

1 saat önce

Safranbolu Belediyesi tarafından kent merkezinde refüjlerde çevre düzenlemesi çalışması başlatıldı.

Safranbolu'da çevre düzenlemesi, System.String[]

Safranbolu Belediyesi tarafından kent merkezinde refüjlerde çevre düzenlemesi çalışması başlatıldı.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Amirliği tarafından refüj ve kavşaklarda kış mevsimine yönelik çiçek dikimi hazırlıkları yapıldığını söyledi.


Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra çevre temizliği ve peyzaja da önem verdiklerini ifade eden Köse, "Safranbolu her daim göz önünde olan, en çok merak edilen ve önemli sayıda ziyaretçi alan bir kent. Bu nedenle gelen misafirlerimizin göz zevkine de hitap etmemiz gerekmekte. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Safranbolu'muz kış aylarında da yalnızca tarihi ile değil, çehresi ile ilgi çekmeye devam edecek. Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:49 Kaynak: İHA
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