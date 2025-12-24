Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çatıdan düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi altına alındı.
Akçasu Mahallesi Akçasu TOKİ konutları inşaatında işçi olarak çalışan İlyas İ'ye, inşaatın çatısına izolasyon malzemesi çıkarttıkları sırada malzemeler çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten toprak zemine düşen işçi ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da İşçi Çatıdan Düşerek Ağır Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?