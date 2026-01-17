Safranbolu\'da Kaza: 3 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu kara yolu Musalla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. U.K. yönetimindeki 78 AE 996 plakalı otomobil, Kastamonu istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyreden Y.Ş. idaresindeki 35 HZG 43 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil orta refüje çıktı.

Kazada otomobil sürücüsü U.K. ile araçta yolcu olarak bulunan A.Ö. ve M.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK