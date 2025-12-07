Sağanakta Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sağanakta Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Sağanakta Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı
07.12.2025 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sağanakta Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı
Haber Videosu

FATİH'te etkili sağanak sonrası alt geçitte mahsur kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

FATİH'te etkili olan sağanak sonrası göle dönen alt geçitte mahsur kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Yağmur sularının doldurduğu alt geçitten geçmek isteyen sürücü, otomobilinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücüyü bulunduğu araçtan çıkararak güvenli alana aldı. Mazgalların temizlenmesinin ardından kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Aksaray, İtfaiye, Güncel, Göle, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanakta Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu

09:53
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor Ardındaki iddia vahim
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
09:53
Türkiye’nin yanı başında tarihi kare Şara’nın önemli bir isteği var
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 10:23:15. #7.13#
SON DAKİKA: Sağanakta Mahsur Kalan Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.