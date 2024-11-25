Sağlamlığı ile bilinen Volvo kaza sonrası ikiye bölündü - Son Dakika
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Otomobil

Sağlamlığı ile bilinen Volvo kaza sonrası ikiye bölündü

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Diğer otomobil markalarına kıyasla sağlamlığı ile bilinen Volvo'nun XC90 model arabası kaza sonrası ikiye bölündü.

25.11.2024 17:33  Güncelleme: 17:39
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Volvo marka arabalar, diğer otomobil markalarına kıyasla sağlamlığı ile bilinirken; sosyal medyada paylaşılan bir video tartışma yarattı. Görüntüde, Volvo'nun XC90 model arabası kaza sonrası ikiye bölündü.

"BAŞKA MODELLERE NE OLURDU?"

Söz konusu görüntüler, "Yeni modelleri eskisi gibi değil" , "Aynı kazada başka marka ve modeller ne olurdu ona da bakmak lazım" , "Her şey Çin'e satın aldıktan sonra oldu" , "Volvo eski volvo değil, çinliler satın aldıktan sonra eski sağlamlığı artık kalmadı" gibi yorumlara neden oldu.

Sağlamlığı ile bilinen Volvo kaza sonrası ikiye bölündü

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Son Dakika Otomobil Sağlamlığı ile bilinen Volvo kaza sonrası ikiye bölündü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ahmed Mehmed:
    Sen bir de karşı tarafı gör 25 1 Yanıtla
  • Ayhan murat Acet:
    İsveç’in ürettiği volvo’lar sağlmdı Çin’e satıldıktan sonra patates oldu 16 3 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    malzemeden çalıyorlar bütün mallar makyaj güzel sadece dayanıklılık eskidendi 12 2 Yanıtla
  • mutlu kulçabay:
    Bana bi yeni pejo alın ben yavas giderim 8 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    aynen oyle hele siz yeni pejolari hic gormeyin 3 3 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Bunlarda Türkiye ye göre üretiyor galiba. 2 4 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Ww testleri 180/200 km hızla yapmıyor. 80 km nin yukarısında sürdüğünüz arabanın aksi bir durumda kontrolu sizde değildir. 0 2 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    benim düşüncem takla atıp tavandan beton direğe çarpmış başka türlü bu şekilde bir kaza olmaz. 1 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Diğer aracın durumu nedir 0 1 Yanıtla
  • Tugay KLN:
    sen bide türkiyedeki araçları gör... en ufak çarpmada tampon mampon kalmıyo..hızla çarptığında da pestili çıkıyo 0 0 Yanıtla
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