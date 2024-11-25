Sağlamlığı ile bilinen Volvo kaza sonrası ikiye bölündü

Otomobil

"Benim Maraş\'ta ne işim var?"

Volvo marka arabalar, diğer otomobil markalarına kıyasla sağlamlığı ile bilinirken; sosyal medyada paylaşılan bir video tartışma yarattı. Görüntüde, Volvo'nun XC90 model arabası kaza sonrası ikiye bölündü.

"BAŞKA MODELLERE NE OLURDU?"

Söz konusu görüntüler, "Yeni modelleri eskisi gibi değil" , "Aynı kazada başka marka ve modeller ne olurdu ona da bakmak lazım" , "Her şey Çin'e satın aldıktan sonra oldu" , "Volvo eski volvo değil, çinliler satın aldıktan sonra eski sağlamlığı artık kalmadı" gibi yorumlara neden oldu.