Volvo marka arabalar, diğer otomobil markalarına kıyasla sağlamlığı ile bilinirken; sosyal medyada paylaşılan bir video tartışma yarattı. Görüntüde, Volvo'nun XC90 model arabası kaza sonrası ikiye bölündü.
Söz konusu görüntüler, "Yeni modelleri eskisi gibi değil" , "Aynı kazada başka marka ve modeller ne olurdu ona da bakmak lazım" , "Her şey Çin'e satın aldıktan sonra oldu" , "Volvo eski volvo değil, çinliler satın aldıktan sonra eski sağlamlığı artık kalmadı" gibi yorumlara neden oldu.
Son Dakika › Otomobil › Sağlamlığı ile bilinen Volvo kaza sonrası ikiye bölündü - Son Dakika
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