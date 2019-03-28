Sağlık Bakanı Koca: "Deniz Baykal'ı Dün Ziyaret Ettim, 1 Nisan İtibarıyla Taburcu Edilerek...
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Deniz Baykal'ı dün ziyaret ettim, 1 Nisan itibarıyla taburcu edilerek Antalya'ya kendi evine gitmiş olacak.
Sağlık Bakanı Koca: " Deniz Baykal
'ı dün ziyaret ettim, 1 Nisan
itibarıyla taburcu edilerek Antalya
'ya kendi evine gitmiş olacak."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:21 Kaynak: AA
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