Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "Deniz Baykal'ı Dün Ziyaret Ettim, 1 Nisan İtibarıyla Taburcu Edilerek...

Sağlık Bakanı Koca: "Deniz Baykal'ı Dün Ziyaret Ettim, 1 Nisan İtibarıyla Taburcu Edilerek...

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Deniz Baykal'ı dün ziyaret ettim, 1 Nisan itibarıyla taburcu edilerek Antalya'ya kendi evine gitmiş olacak.

Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: " Deniz Baykal'ı dün ziyaret ettim, 1 Nisan itibarıyla taburcu edilerek Antalya'ya kendi evine gitmiş olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:21 Kaynak: AA

Antalya, 1 Nisan, Deniz Baykal, fahrettin koca, Politika
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