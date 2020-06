Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarındaki artışa ilişkin Türkiye'nin ikinci dalgayı yaşamadığını belirterek, "Eskiye göre hastane yükümüzün daha az olduğunu, hastaneye yatan, yoğun bakıma giren, yoğun bakımdan entübe olan, entübe olan hastalarımızın vefat etme oranlarının giderek çok düştüğünü görüyoruz." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Yurt dışı seyahatleri, ulaşım ve turizm konularına yönelik tedbirlere ilişkin soru üzerine Koca, Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Ulaştırma Bakanlarıyla dün yapılan görüşmelerde, özellikle yurt dışından gelen turist ve Türk vatandaşlarının hangi tedbirlerle gelişinin sağlanacağı konularının ele alındığını belirtti.

Koca, gelecek günlerde özellikle Antalya Dalaman, İzmir, İstanbul'da iki merkez, Bodrum ve Trabzon olmak üzere 7 noktada test merkezlerinin kurulacağını, Kapıkule ve Sarp gibi sınır kapılarında da test merkezlerinin oluşturulacağını söyledi.

Bu merkezlerde kişilerin sağlık taramasından geçirildikten sonra semptomu olanların hem testlerinin hem de gerektiğinde tedavilerinin sağlık kuruluşlarında devam ettirilmesi için hazırlık yaptıklarını anlatan Koca, "Ayrıca Türkiye'de 135 merkezde de bizim özellikle bu anlamda uygunluğunu verdiğimiz merkezde de testler ayrıca yapılmaktadır." diye konuştu.

"Bazı bölgelerimizde vaka sayılarının arttığını görüyoruz"

Koca, Türkiye'de Kovid-19 vakalarının artışına ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

"İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Biz şu an birinci dalganın etkilerini görmüş oluyoruz. Yani şu dönemde dünyada halen birinci dalganın etkisi devam ediyor. Yer yer dalgalanmaların olduğunu görmüş oluyoruz ve özellikle bu dönemde bazı bölgelerimizde vaka sayılarının daha arttığını görüyoruz."

Daha önce yoğun bakımdaki hasta kaybının yüzde 53'ten yüzde 2'lere düştüğünü aktaran Koca, şöyle devam etti:

"Yani şu dönemde birinci dalganın devamı olan dalgalanmaları yaşadığımızı, yeni bir ikinci dalga şeklinde olmadığını, vaka sayılarının yer yer bazen öngördüğümüzden daha fazla olduğunu görüyoruz ama eskiye göre hastane yükümüzün daha az olduğunu, hastaneye yatan, yoğun bakıma giren, yoğun bakımdan entübe olan, entübe olan hastalarımızın vefat etme oranlarının giderek çok düştüğünü görüyoruz. Burada da özellikle her geçen gün vefat eden vatandaşımızın yaş ortalamasının da giderek yükseldiğini görüyoruz.

16 Mayıs'tan önce vefat edenlerin ortalama yaşı 71 iken şu an 74'e kadar çıkmış oldu. Vaka sayılarında ise daha önce ortalama yaş 41 iken şu an 32'ye kadar düşmüş oldu. Özellikle gençlerimiz kendilerini rahat hissetmemeliler. Bu anlamda her ne kadar ciddi belirti ve hastane ortamına girme durumunda bir sonuçla karşılaşmıyor olsalar bile riskli olan, özellikle büyüklerimize ve kronik hastalığı olanlara bulaştırma potansiyeli taşıyor. O nedenle büyüklerimizi ve riskli olan vatandaşlarımızın hem kendilerini korumalarını hem de gençlerimizin bu anlamda büyüklerimizi koruma noktasında hassasiyet göstermelerini özellikle tekrar hatırlatmak istiyorum."

"Toplumun bağışıklığı yüzde 1'in altında"

Bakan Koca, Kovid-19 tarama testleri kapsamında toplam 153 bin kişinin taranacağını anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an taranan kişi sayısı 118 bin oldu. Bunun içinde PCR taraması ile pozitif bulduğumuz oran binde 2,8, son derece düşük. Yine aynı zamanda antikor testi yapıyoruz. Antikor testi ise şu an dediğim sayıların içindeki oranı binde 8,1 yani toplumun bağışıklığı yüzde 1'in altında. Birçok kimsenin özellikle toplum bağışıklığı anlamında yüksek oranlar beklediği ve bağışıklığın giderek arttırılmasının anlamlı olduğunu düşündüğü noktada bu çalışmayla toplum bağışıklığının öyle kolay gelişmediğini görüyoruz. Zannediyorum 153 bin testin tamamı bir hafta, 10 gün içerisinde bitmiş olur."

"Dünyada 4-6 aydan önce aşıyla ilgili somut bir gelişimin olacağını söylemek zor"

Kovid-19 aşısı çalışmalarına yönelik soru üzerine Koca, Türkiye'de hayvan çalışmalarının tamamlanması sonrasında klinik çalışma dönemine girileceğini duyurdu.

Koca, Bakanlığın klinik araştırmayı yaparak çalışmayı sürdürme çabası içerisinde olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şu an hayvan çalışmalarında devam eden çalışmalarla ilgili sonuçların iyi olduğunu ama insan çalışmalarına, klinik çalışmalarına zannediyorum eylül-ekimden önce gelmek şu an için zor görünüyor. Ayrıca Türkiye olarak bildiğiniz gibi daha önce Rusya ile görüşmelerimiz olmuştu. Aşı Bilim Kurulu'nun yaptığı 3'üncü çalışma oldu. Çin ile de dün benzer bir görüşme yapıldı.

Rusya ve Çin ile aşı çalışmalarını özellikle klinik araştırma, klinik çalışma safhasında birlikte yapma noktasında da genel bir yaklaşım içindeyiz. Rusya ile bu anlamda daha ileride olduğumuzu söyleyebilirim. Dünyada ise aşının Çin'in biraz daha önde olduğunu, İngiltere'de de benzer şekilde ikinci fazdan geçildiğini biliyoruz ama bununla ilgili daha net, önümüzdeki bir iki ay için sonuç alınacak şekilde bir yaklaşım içinde olmamalıyız. Zannediyorum 4-6 aydan önce dünyada aşıyla ilgili somut bir gelişimin olacağını söylemek biraz zor."

(Sürecek)