Sağlık Bakanlığı'ndan 'kan sulandırıcı ilaç' haberlerine yalanlama - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'ndan 'kan sulandırıcı ilaç' haberlerine yalanlama

04.12.2020 20:17
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kan sulandırıcı ilaç' haberlerine yalanlama, System.String[]

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de üç farklı firmanın kan sulandırıcı ürünlerinin ruhsatlı olduğu belirtilerek, "Kan sulandırıcı ilaç piyasada bulunamıyor" şeklindeki haberler asılsızdır denildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kan sulandırıcı ürünlerin piyasada bulunamadığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Kan Sulandırıcı İlaç Piyasada Bulunamıyor" başlıklı haberler üzerine TİTCK'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de üç farklı firmanın kan sulandırıcı ürünlerinin ruhsatlı olduğu belirtildi.

"İKİ FİRMANIN ÜRÜNLERİ PİYASADA BULUNUYOR"

Açıklamada, "Halihazırda iki firmanın ürünleri piyasada bulunmaktadır. Söz konusu ürünlerin tedarik süreçleri Bakanlığımızca yakından takip edilmekte; stok bilgileri İlaç Takip Sistemimiz üzerinden an be an takip edilmektedir" bilgisi paylaşıldı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Kan sulandırıcı ürünlerin bilinen endikasyonlarının dışında Kovid-19 tedavisinde de kullanıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar belirtildi: "Dolayısıyla tüm dünyada bu ilaçlara talep artmıştır. Ülkemizde de ürünlerin bir kısmı hastanelerimize yönlendirilmekte, bu durum serbest eczanelerimiz aracılığıyla hastalarımıza sunulan ürünlerin miktarında, zaman zaman azalmaya yol açabilmektedir. Ancak kan sulandırıcı ürünlerin piyasada bulunamadığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

"FİRMALARLA DÜZENLİ OLARAK GÖRÜŞMELER YAPILIYOR"

Bu süreçte kan sulandırıcı ürünlerin piyasaya arzını artırmak maksadıyla artan etken madde fiyatları nedeniyle Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nda (FDK) ürünlere üç kez fiyat artışı verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca firmalarla düzenli olarak görüşmeler yapılmakta olup bir firmanın ülkemizde yeni üretim hattı açma talebi Bakanlığımızca desteklenmektedir. Hem serbest eczanelerimiz üzerinden yapılan talebin, hem de hastanede yatan hastalarımız için yapılan taleplerin kısa zamanda karşılanmasına yönelik tedbirler alınmaktadır.

"HASTALARIN İLACA ERİŞİMİ KESİNTİSİZ SAĞLANIYOR"

Bakanlığımız, kan sulandırıcı ilaçlarda olduğu gibi ülkemizde ruhsatlı tüm ilaçların stok kontrollerini düzenli olarak yapmakta; kritik stok seviyelerinde müdahale etmekte ve zamanında önlemler alarak hastalarımızın ilaca erişimini kesintisiz sağlamaktadır."

Sağlık Bakanlığı'ndan 'kan sulandırıcı ilaç' haberlerine yalanlama

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan 'kan sulandırıcı ilaç' haberlerine yalanlama - Son Dakika


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