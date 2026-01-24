Sağlık Okuryazarlığı İçin Eğitim Programı - Son Dakika
Sağlık Okuryazarlığı İçin Eğitim Programı
24.01.2026 13:39
Gümüşhacıköy'de sağlık okuryazarlığını artırmak için eğitim programı düzenlendi.

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, bireylerin sağlık okuryazarlık düzeyini artırmak, sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Sağlıklı Hayat için Saha'dayız" sloganıyla başlatılan Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim, ilçe halk kütüphanesi çalışanları ile öğrencilere yönelik olarak yapıldı.

Eğitim programı, Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Atilla Kuru tarafından verildi.

Kuru, SAHA Projesi kapsamında toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, programa katılım sağlayan kurum personeline ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Gümüşhacıköy, Güncel, Son Dakika

