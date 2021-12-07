Sağlık-Sen'den "ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması" talebi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, maaş zammı talebiyle bir günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Sendika üyeleri, ellerinde çeşitli pankart ve afişlerle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi önünde bir araya geldi.

Burada basın açıklaması yapan Şube Başkanı Abdülkadir Hız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren bütün sağlık çalışanlarına baş sağlığı diledi.

Sağlık hizmetlerinde yoğun bir emek harcandığını dile getiren Hız, şöyle konuştu:

"Kovid-19'un olağanüstü şartları içerisinde tüm sağlık çalışanları cansiperane çalıştılar. Hiç bir sağlık çalışanı Bakanlığın düzenlemesinin dışında tutulmamalıdır. Bu büyük bir haksızlıktır. Bizim tepkimiz bunadır ve bu tepki haklı bir tepkidir. Bu tepkiyi sadece bizler değil, yüzbinlerce sağlık çalışanı gösterdi."

Hız, yetkili sendika olarak kendilerinin zam yapılmasına karşı olmadıklarını vurgulayarak, "Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretlerinin görmezden gelinmesine karşıyız. "ifadesini kullandı.