Sağlıkçılar ile Hastaların İmdadına Yetiştiler

Ordu
'da olumsuz hava şartları nedeniyle hasta almaya giderken yolda mahsur kalan ambulans ile hastaların yardımına Ordu Büyükşehir Belediyesi
karla mücadele ekipleri yetişti. Akkuş
ilçesine bağlı Akpınar
Mahallesi'nde ikamet eden 46 yaşındaki Nizamettin Kesimoğlu rahatsızlandı. Kar
dolayısıyla ulaşımda sıkıntı yaşayan Kesimoğlu'nun yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine İkizce
ilçesi Yoğunoluk
Mahallesi'nden hastaya ulaşmak üzere yola çıkan ambulans, yoğun kar nedeniyle yolda kaldı.
Ambulans, Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, iş makinelerinin kar temizleme çalışması eşliğinde yaklaşık 2 saatte hastaya ulaştı.
Evinden alınan Kesimoğlu, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Ayrıca, Akkuş ilçesi Koçcuvaz Mahallesi'nde hastalanan bir kişi, ekiplerin yolu açmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.
11 araç yolda kaldı Gürgentepe
Okçabel Mahallesi yakınlarında 10 araç kar nedeniyle kapanan yolda kaldı.
Araçlarında mahsur kalan vatandaşların yardım istemesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.
Olay yerine ulaşan ekipler, iş makineleriyle yolu açarak araçların geçişini sağladı.
Akkuş ilçesi Gedikli Mahallesi'nde içerisinde 4 kişinin bulunduğu kamyonet de karla mücadele ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.