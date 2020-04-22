Sağlıklı Kentler Birliğinin hedefi "sağlıklı şehirler" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlıklı Kentler Birliğinin hedefi 'sağlıklı şehirler' - Son Dakika

Sağlıklı Kentler Birliğinin hedefi "sağlıklı şehirler"

6 saat önce

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yerel yönetim çalışmalarında "sağlıklı şehirler" oluşturulması konusunu ele aldı.

Sağlıklı Kentler Birliğinin hedefi

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yerel yönetim çalışmalarında "sağlıklı şehirler" oluşturulması konusunu ele aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, "Küresel Covid-19 Salgını Sonrası Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar" konulu video konferans düzenledi.

Konferansta, Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da konuşma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, salgından tüm dünyanın olumsuz etkilendiğini, toplumlardaki hayat şeklinin, ev ve iş yaşamının virüs nedeniyle büyük bir değişim geçirdiğini kaydetti.

Alinur Aktaş, salgın döneminde insan sağlığının öneminin daha çok anlaşıldığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler yerel yönetimler olarak, bu ağır mücadelede devletimize olan muhtemel desteğin bilinci içerisindeyiz. Bundan sonra kent ve sağlık başlıklarının birbirleriyle ilgisi daha fazla önem kazanacak. Geleceğin 'sağlıklı şehir' kavramı her zamankinden fazla tartışılmaya açılacak. Dirençli, öngörülemeyen durumlara hazırlıklı şehirler gelecekte benzer süreçleri çok daha kolay atlatacak. Bizler farkındayız ki Sağlık Kentler Birliği çatısı altındaki çalışmalarımızı tekrar gözden geçirmeliyiz. Yapılan her işin sağlık boyutunu düşünmek durumundayız. Çocuk ve kent parkları kurmaya çalışıyoruz ama virüs nedeniyle bu alanları kullanmaktan mahrumuz. Bazen iyi niyetle yaptığımız şeyler, farkında olmadan kötü sonuçlar doğurabiliyor. Belki de bu noktada, toplum ve insan sağlığını önceleyen projeleri ortaya koymamız gerekiyor. Tüm bu yaşananların Sağlıklı Kentler Birliğinin yeni çalışma alanlarına yön vereceğini düşünüyorum."

Alinur Aktaş, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 12:07 Kaynak: AA

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