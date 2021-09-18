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Şahan Gökbakar'dan, öğrencisi için "Eteğini kaldırıp tokat attım" diyen Celal Şengör'e tepki - Son Dakika

Şahan Gökbakar'dan, öğrencisi için "Eteğini kaldırıp tokat attım" diyen Celal Şengör'e tepki

18.09.2021 08:17

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir öğrencisiyle ilgili kullandığı "Eteğini kaldırdım, kalçasına bir tokat attım" ifadesiyle büyük tepki toplamıştı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da bu açıklamalar karşısında hayrete düştüğünü ifade ederek "Bunu hangi medeni ülkede yaparsanız yapın hakkınızda cinsel taciz soruşturması başlar" ifadelerini kullandı.

Celal Şengör'ün bir öğrencisiyle anısını anlatırken kullandığı, "Eteğini kaldırdım, kalçasına bir tokat attım" ifadesi büyük tepki çekerken, bu sözler sosyal medyada tartışma başlattı. Şahan Gökbakar da bu tartışmalara katılarak bir paylaşımda bulundu.

"HANGİ ÜLKEDE OLURSA OLSUN CİNSEL TACİZDİR"

Gökbakar açıklamasında "Günümüz dünyasında bunu hangi medeni ülkede yaparsanız yapın hakkınızda cinsel taciz soruşturması başlar" dedi.

"HAYRETE DÜŞTÜM"

Şahan Gökbakar açıklamasının devamında ise "Bir kız çocuğu babası olarak bu açıklaması ve pişkinliği karşısında akıl almaz bir hayrete düştüm" diyerek tepki gösterdi. Ünlü komedyen "Bu tavır babacan değildir. Babalar hiçbir koşulda kız çocuklarının eteğini kaldırıp onlara şaplak atamaz" dedi.

Şahan Gökbakar'dan Celal Şengör'e tepki
Şahan Gökbakar'dan, öğrencisi için Eteğini kaldırıp tokat attım diyen Celal Şengör'e tepki

Şahan Gökbakar, Celal Şengör, Taciz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar'dan, öğrencisi için 'Eteğini kaldırıp tokat attım' diyen Celal Şengör'e tepki - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Şahan Gökbakar'dan, öğrencisi için "Eteğini kaldırıp tokat attım" diyen Celal Şengör'e tepki - Son Dakika
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