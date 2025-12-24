Sahel İttifakı'ndan Ortak Askeri Operasyon Kararı - Son Dakika
Sahel İttifakı'ndan Ortak Askeri Operasyon Kararı

24.12.2025 15:34
Mali, Burkina Faso ve Nijer, silahlı gruplara karşı geniş çaplı operasyon başlatma kararı aldı.

Sahel Devletleri İttifakı (AES) ülkeleri Mali, Burkina Faso ve Nijer, bölgede etkisini arttıran silahlı gruplara karşı kurulan ortak askeri birliğin gelecek günlerde geniş çaplı operasyonlar başlatması konusunda mutabakata vardı.

Mali'nin başkenti Bamako'da düzenlenen Sahel Devletleri İttifakının ikinci yıllık liderler zirvesinde, bölgede etkili olan silahlı gruplara karşı geniş çaplı operasyonlar başlatılmasına karar verildi.

Zirvede, güvenlik alanındaki işbirliğinin yanı sıra ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda da anlaşmaya varılırken, hafta sonu resmen faaliyete geçen ortak askeri birliğin yaklaşık 5 bin personelden oluşması öngörülüyor.

Zirvede konuşan Sahel Devletleri İttifakının yeni dönem başkanı ve Burkina Faso'daki askeri yönetimin lideri İbrahim Traore, ortak askeri birliğin sahada büyük ölçekli operasyonlara destek vermesi gerektiğini söyledi.

Traore, operasyonların kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tiani ise ittifakın ülkelerdeki tüm işgal güçlerine son verdiğini belirterek, Fransa ve ABD gibi uzun süreli ortakların ülkeden çıkarılmasına vurgu yaptı.

Tiani, "Artık hiçbir ülke ya da çıkar grubu ülkelerimiz adına karar veremez." dedi.

Zirvede, Mali, Burkina Faso ve Nijer'in oluşturduğu ve 2023 yılında kurulan ittifakın, bu yıl Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrıldığı hatırlatıldı.

Üç ülkenin de son yıllarda askeri darbeler yaşadığı ve güvenlik güçlerinin aşırı derecede yıprandığı kaydedildi.

Sahra'nın güneyinde yer alan geniş Sahel kuşağının, terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ ile bağlantılı silahlı grupların faaliyetleri nedeniyle dünyada aşırılıkçı şiddetin en fazla can aldığı bölge haline geldiği belirtiliyor.

Bu durumdan en fazla etkilenen ülkeler arasında Mali, Burkina Faso ve Nijer yer alıyor.

Kaynak: AA

