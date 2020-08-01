Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden sosyal mesafe uyarısı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden sosyal mesafe uyarısı

Sahilin tüm noktalarını helikopter ve drone ile incelediler

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Kilyos sahilinde denetim

İSTANBUL - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kilyos sahilinde denetim yaptı. Ekipler, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yaparak, sahilin tüm noktalarını helikopter ve drone ile inceledi.

Kurban Bayramın ikinci gününde İstanbul'da denize girmek girmek isteyen vatandaşların en çok tercih ettikleri yerlerden biri de Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos oldu. Havaların sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar soluğu Kilyos sahilinde aldı. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı ekiplerde sahil bandında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerini gerçekleştirdi. Ekipler hem korona virüse karşı sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda hem de boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler helikopter, sahil güvenlik botu, dalış timleri ve drone ile sahilin tüm noktalarını inceledi.