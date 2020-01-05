Şahinbey Belediyesi'nin anasınıflarına yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şahinbey Belediyesi'nin anasınıflarına yoğun ilgi - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi'nin anasınıflarına yoğun ilgi

7 saat önce

Şahinbey Belediyesinin sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerindeki ana sınıflarına vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösterirken verilen eğitimden oldukça memnun olduklarını ifade ettiler.

Şahinbey Belediyesi'nin anasınıflarına yoğun ilgi, System.String[]

Şahinbey Belediyesinin sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerindeki ana sınıflarına vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösterirken verilen eğitimden oldukça memnun olduklarını ifade ettiler.


Her mahalleye bir sosyal tesis yapmayı hedefleyen ve bu tesislerde eğitime öncelik veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşın takdirini kazanıyor. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Mimar Sinan Gençlik Merkezi'ne gelen ana sınıfı öğrencilerinin, aileleri tesislerden hem kendilerinin hem de çocuklarının faydalandığını ifade ederek Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler.


"Tesisimizden ve imkanlardan memnunuz"


Mimar Sinan Gençlik Merkezi'ne çocuğunu getiren Nurgül Kaplan "Buraya daha öncede bir çocuğumu göndermiştim. Oldukça memnunuz. Çocuğumu buraya göndermeden önce oldukça hırçındı. Ancak ana sınıfına gönderdikten sonra çocuğum da olumlu değişiklikler oldu. Tesisi ve arkadaşlarını seviyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na bu tesisi açtığı için çok teşekkür ediyorum" dedi.


Çocuğunun Mimar Sinan Gençlik Merkezindeki ana sınıfında çok iyi eğitim aldığını belirten Songül Bülbül, "Çocuğumu Mimar Sinan Gençlik Merkezindeki ana sınıfına getirdikten sonra, birçok şey öğrendi. Kendini daha da geliştiriyor. Daha önce çocuğum arkadaşlarıyla uyumsuz ve paylaşmayı sevmezdi. Şimdi ise tam tersi arkadaşlarıyla oynuyor. Onlarla oyuncaklarını ve yiyeceklerini paylaşıyor. Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.


Mimar Sinan Gençlik Merkezinde hem büyükler hemde çocuklar için bir çok imkanın olduğuna dikkati çeken Meryem Yılmaz, "Çocuğum buraya geldikten sonra eğitimi sevdi. Arkadaşlarıyla çok iyi zaman geçirip, eğitimini alıyor. Burada arkadaşlarıyla paylaşmayı ve dualar öğreniyorlar. Tesisimizde hem veliler için hem de çocuklar için birçok imkan bulunuyor. Burada ücretsiz eğitim veriliyor. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'ndan Allah razı olsun" dedi. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:47 Kaynak: İHA
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