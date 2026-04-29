Şahinbey Belediyesi’nden çiftçilere dev destek: 53 milyon fide

Şahinbey Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin maliyet yükünü hafifletmek amacıyla desteklerini hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Yeşil Köy’de 5 milyon adet sertifikalı fide dağıtımına başlanırken, bugüne kadar sağlanan toplam fide desteği 53 milyon 136 bin 792 adede ulaştı.

ÇİFTÇİLERE YÖNELİK DESTEKLER HER YIL ARTARAK SÜRÜYOR

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere yönelik desteklerin her geçen yıl genişlediğini belirterek, ilk olarak buğday ve arpa tohumu dağıtımıyla başlayan sürecin zamanla çok daha kapsamlı hale geldiğini ifade etti. Gübre, hayvan yemi, canlı hayvan, arılı kovan, tavuk, zeytin ve fıstık fidanı gibi birçok alanda üreticiye destek sağlandığını vurgulayan Tahmazoğlu, tarımsal üretimin güçlendirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü dile getirdi.

SADECE FİDE DEĞİL, KIRSAL ALTYAPIYA DA BÜYÜK YATIRIM

Belediye olarak yalnızca ürün desteğiyle yetinmediklerini belirten Tahmazoğlu, kırsal altyapı yatırımlarının da önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Bu kapsamda 5 bin kilometrenin üzerinde arazi yolu açıldığını, meralara su kuyuları kazandırıldığını ve bakım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Yapılan çalışmaların çiftçilerin üretim şartlarını iyileştirdiğini ve verimliliği artırdığını belirtti.

“GÖSTERMELİK DEĞİL, ÜRETİME KATKI SAĞLAYAN DESTEK”

Verilen desteklerin gerçek ve sürdürülebilir olduğunun altını çizen Tahmazoğlu, tüm çiftçileri kapsayan bir model uyguladıklarını söyledi. Bu destekler sayesinde ilçede ekili alanın 80 bin dekardan 320 bin dekara yükseldiğini belirten Tahmazoğlu, artık ekilmeyen arazi kalmadığını ifade etti. Ayrıca Fırat Nehri’nin suyunun Gaziantep’e kazandırılmasına yönelik projeye de değinerek, bu hedefin hayata geçmesiyle tarımsal üretimde büyük artış sağlanacağını vurguladı.

Haber: Mehmet Güngördü