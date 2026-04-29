Şahinbey Belediyesi’nden çiftçilere dev destek: 53 milyon fide

29.04.2026 09:38
Şahinbey Belediyesi, çiftçilere yönelik desteklerini artırarak sürdürüyor. Yeşil Köy’de başlayan 5 milyon fide dağıtımıyla toplam destek 53 milyonu aştı.

Şahinbey Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin maliyet yükünü hafifletmek amacıyla desteklerini hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Yeşil Köy’de 5 milyon adet sertifikalı fide dağıtımına başlanırken, bugüne kadar sağlanan toplam fide desteği 53 milyon 136 bin 792 adede ulaştı.

ÇİFTÇİLERE YÖNELİK DESTEKLER HER YIL ARTARAK SÜRÜYOR

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere yönelik desteklerin her geçen yıl genişlediğini belirterek, ilk olarak buğday ve arpa tohumu dağıtımıyla başlayan sürecin zamanla çok daha kapsamlı hale geldiğini ifade etti. Gübre, hayvan yemi, canlı hayvan, arılı kovan, tavuk, zeytin ve fıstık fidanı gibi birçok alanda üreticiye destek sağlandığını vurgulayan Tahmazoğlu, tarımsal üretimin güçlendirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü dile getirdi.

SADECE FİDE DEĞİL, KIRSAL ALTYAPIYA DA BÜYÜK YATIRIM

Belediye olarak yalnızca ürün desteğiyle yetinmediklerini belirten Tahmazoğlu, kırsal altyapı yatırımlarının da önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Bu kapsamda 5 bin kilometrenin üzerinde arazi yolu açıldığını, meralara su kuyuları kazandırıldığını ve bakım çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Yapılan çalışmaların çiftçilerin üretim şartlarını iyileştirdiğini ve verimliliği artırdığını belirtti.

“GÖSTERMELİK DEĞİL, ÜRETİME KATKI SAĞLAYAN DESTEK”

Verilen desteklerin gerçek ve sürdürülebilir olduğunun altını çizen Tahmazoğlu, tüm çiftçileri kapsayan bir model uyguladıklarını söyledi. Bu destekler sayesinde ilçede ekili alanın 80 bin dekardan 320 bin dekara yükseldiğini belirten Tahmazoğlu, artık ekilmeyen arazi kalmadığını ifade etti. Ayrıca Fırat Nehri’nin suyunun Gaziantep’e kazandırılmasına yönelik projeye de değinerek, bu hedefin hayata geçmesiyle tarımsal üretimde büyük artış sağlanacağını vurguladı.

Haber: Mehmet Güngördü

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 09:40:02.
