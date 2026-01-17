Şahinbey'den Öğrencilere Kitap ve Spor Eşyası - Son Dakika
Şahinbey'den Öğrencilere Kitap ve Spor Eşyası

17.01.2026 15:28
Şahinbey Belediyesi, 1.5 milyon kitap ve top hediye ederek öğrencilerin tatilini destekledi.

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin sömestir tatillerini daha verimli geçirmeleri için 1 milyondan fazla kitap ve spor yapmaları için top hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, ilçe genelinde ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için 1 milyon 150 bin kitap dağıtılırken, çocukların tatilde spor yapmaları ve fiziksel gelişimlerine katkı sunulması amacıyla top hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocuklara önem vediklerini belirtti.

Çocukları çok sevdiklerini ifade eden Tahmazoğlu, "Onlar ülkemizin geleceği ve umudu. Geleceğe onlarla çok daha güvenle bakıyoruz. İnsan sevdiği işi yapınca hiç yorulmazmış. Şimdi 15 günlük tatil zamanı. İlkokulda okuyan 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerimize 1 milyon 150 bin kitap dağıtıyoruz. Öğrencilerimiz hem tatil yapacak hem de kitap okuyarak ikinci döneme daha hızlı ve güçlü bir başlangıç yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu aktaran Tahmazoğlu, belediye olarak çocukların hem akademik hem de sosyal gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

