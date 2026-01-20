Sahipsiz Köpeklerin Saldırısına Komşu Müdahale Etti - Son Dakika
Sahipsiz Köpeklerin Saldırısına Komşu Müdahale Etti

Sahipsiz Köpeklerin Saldırısına Komşu Müdahale Etti
20.01.2026 17:59
Elmadağ'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadını komşusu kurtardı; kadın tedavi edildi.

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde evine dönerken sahipsiz köpeklerinin saldırdığı kadını komşusu kurtardı.

Olay, Emadağ'da 12 Ocak'ta meydana geldi. Evine doğru yürüyen kadına sokak köpekleri saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kadın, havlayarak üzerine gelen köpekleri ayaklarıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Çığlık seslerini duyan komşusu, evinin bahçe kapısını kumanda ile açarak, kadının içeriye girmesini sağladı. Daha sonra da kapıyı kapatarak köpekleri uzaklaştırdı. Vücudunda küçük ısırık yaraları oluşan kadın, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahipsiz Köpeklerin Saldırısına Komşu Müdahale Etti - Son Dakika

