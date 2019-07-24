Son Dakika Haberleri: Sahnede çocuklar gibi eğlendi
Son Dakika Güncel Haber

Sahnede çocuklar gibi eğlendi

1 saat önce

Genç şarkıcı Cerem Onurluer önceki gece, "Azka Yaz Konserleri" kapsamında Bodrum Bardakçı Koy'unda bulunan Azka Otel'de sahne aldı.

Sahnede çocuklar gibi eğlendi, System.String[]

Programına sevilen parçalarından "Oho" ile başlayan Onurluer, giydiği püsküllü yeşil mini elbisesiyle göz kamaştırdı. Repertuvarında yer verdiği birçok usta sanatçının eserini güçlü sesiyle yorumlayan güzel şarkıcı, sahnede ki kıvrak danslarıyla da müzikseverlerden tam not aldı. Kendisini dinlemeye gelen küçük hayranlarını sahneye davet eden başarılı şarkıcı, onlarla beraberşarkılar söyleyip çocuklar gibi eğlenmeyi de ihmal etmedi.

CEREM ONURLUER YILDIZ TİLBE TAKLİDİYLE GÜLDÜRDÜ

Konserinin ikinci yarısına Yıldız Tilbe "Aşk Laftan Anlamaz Ki" şarkısıyla başlayan Onurluer, Tilbe taklidiyle de sevenlerini kahkahalara boğdu.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan başarılı şarkıcı, muhteşem performansının yanı sıra harika enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserini "Gidişini Seveyim" parçasıyla noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi. Öte yanda Onurluer'i dinlemeye gelenler arasında bir dönemYeşilcam'ınyıldızları arasında yer alanBahar Öztan'da vardı.

Aşk Laftan Anlamaz, Yıldız Tilbe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:26 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Diyarbakır'da EYP'li saldırı İmamoğlu'nun Zülfü Livaneli sevgisi! 3 ayda 3 konserine gitti Adnan Oktar soruşturmasında dikkat çeken Hakan Atilla detayı Ünlü fotoğrafçı Timur Emek'e cinsel taciz suçlaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 17:55:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahnede çocuklar gibi eğlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]