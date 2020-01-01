Sahte alkolden 6 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte alkolden 6 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

Sahte alkolden 6 ay sonra hayatını kaybetti

6 saat önce

MERSİN'de sahte alkol nedeniyle kaldırıldığı hastanede 6 aydır tedavi altında olan Mehmet Çatak (63), yaşamını yitirdi.

Sahte alkolden 6 ay sonra hayatını kaybetti, System.String[]

MERSİN'de sahte alkol nedeniyle kaldırıldığı hastanede 6 aydır tedavi altında olan Mehmet Çatak (63), yaşamını yitirdi.

Temmuz ayında sahte alkol kullanımı nedeniyle hastaneye başvuran Mehmet Çatak, Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. 6 Temmuz'dan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çatak, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. 6 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybeden Çatak'ın cenazesinin Tarsus ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

Temmuz ayında Mersin'de sahte alkolden 8 kişi hayatını kaybetmiş, 40'a yakın kişi de hastanede tedavi olmuştu.


Mehmet Çatak, Mersin, Çatak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkollü araç kullanırken yakalanan şahıs, "Ben Türk delikanlısıyım" dedi ve aracıyla kaçtı
Alkol almadığı halde alkollü çıktı, ehliyetine 6 ay el konuldu Polis ekiplerinin yoğun çabası, sızıp kalan alkolik adamı uyandırmaya yetmedi Alkol komasına giren diş hekimi kadın hayatını kaybederken iki arkadaşının durumu kritik

Son Dakika Haberleri
19:49 Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut" - Son Dakika
19:48 Irak ordusu: Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi - Son Dakika
19:40 Bakan Kurum: "Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek" - Son Dakika
19:39 Denizli'de vatandaşlar Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na akın etti - Son Dakika
19:38 Yılbaşı tatilinde Abant'a yoğun ilgi - Son Dakika
18:43 Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu - Son Dakika
17:36 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 20:01:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte alkolden 6 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]