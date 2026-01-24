Sahte Diploma Skandalı: SYDV Müdürü Gözaltında - Son Dakika
Sahte Diploma Skandalı: SYDV Müdürü Gözaltında

Sahte Diploma Skandalı: SYDV Müdürü Gözaltında
24.01.2026 10:39
Mardin'deki SYDV Müdürü B.B., sahte diploma ve haksız kazanç iddiasıyla gözaltına alındı.

MARDİN'in Yeşilli ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü B.B. (48), sahte diploma kullandığı ve gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yeşilli ilçesinde SYDV Müdürü olarak görev yapan B.B. hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'sahte diploma ve hırsızlık' soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine polis ekipleri, B.B.'nin evinde arama yaptı. Aramanın ardından B.B., 'Resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve haksız kazanç' suçlamaları ile gözaltına alındı. B.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

