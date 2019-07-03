Şair Küçük İskender hayatını kaybetti
52 dakika önce
Yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi gören şair ve yazar Küçük İskender, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:57
Yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi gören şair ve yazar Küçük İskender
, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ünlü şair Küçük İskender hayatını kaybetti
Küçük İskender'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Sunal ve Küçük İskender paylaşımları
IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı