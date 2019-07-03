Son Dakika Haberleri: Şair Küçük İskender hayatını kaybetti
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Şair Küçük İskender hayatını kaybetti

52 dakika önce

Yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi gören şair ve yazar Küçük İskender, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şair Küçük İskender hayatını kaybetti, System.String[]
Yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi gören şair ve yazar Küçük İskender, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:57 
Küçük İskender, Ekonomi
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