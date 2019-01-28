Sakar Damat Adayı, 'Kız Kaçırma' Gösterisinde, Gelin Adayını Hastanelik Etti

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Sevgilisinden Dayak Yediği İddia Edilen Ünlü Oyuncu Açıklama Yaptı

Hülya Avşar'ın Bir Filmde Kendini Tatmin Ettiği Sahne 26 Yıl Sonra Yeniden Çekildi