Sakartepe rampasında yoğun sis...Görüş mesafesi 5 metreye düştü - Son Dakika

Sakartepe rampasında yoğun sis...Görüş mesafesi 5 metreye düştü

Muğla'da dün başlayan sağanak yağış nedeniyle 10 kilometrelik Sakartepe rampasında oluşan sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü

MUĞLA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yağış ve fırtına uyarısının yapıldığı Muğla'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış devam ediyor.

Yağış nedeniyle özellikle 10 kilometre uzunluğundaki Sakartepe rampasında yoğun sis oluştu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiğinin sadece izinli araçların yola çıkması sonucu Sakartepe rampasında fazla araç yoğunluğu yaşanmadı.

Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Kızılağaç- Akyaka kavşağı arasındaki Sakartepe rampasında izin belgesi olan araçlar sis nedeniyle ulaşımda zor anlar yaşadı.