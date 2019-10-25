Son Dakika Haberleri: Sakarya aydınlatma direğine çarpan otomobil katlandı 2 yaralı
Son Dakika Güncel Sakarya aydınlatma direğine çarpan otomobil katlandı 2 yaralı

Sakarya aydınlatma direğine çarpan otomobil katlandı 2 yaralı

59 dakika önce

Aydınlatma direğine çarpan otomobil katlandı: 2 yaralıADAPAZARI'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil katlandı: 2 yaralı

ADAPAZARI'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle katlanırken, 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Adapazarı Sebahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Esra Gülaçtı idaresindeki 54 ADD 625 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki beton aydınlatma direğine çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle katlanırken, beton direk yıkıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Araçta sıkışan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Esra Gülaçtı ile Büşra Gülaçtı tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya aydınlatma direğine çarpan otomobil katlandı 2 yaralı

Adapazarı, İtfaiye, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:07 Kaynak: DHA
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