Son Dakika Haberleri: Sakarya Barosundan TBB'ye Ziyaret

Sakarya Barosundan TBB'ye Ziyaret

1 saat önce

Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.

Sakarya Barosundan TBB'ye Ziyaret, System.String[]
Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.

Barodan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu üyeleriyle TBB Başkanı Feyzioğlu'nu ziyaret eden Burak, TBB yönetimiyle görüştü.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette, baroların siyasetten uzak durması gerekliliği konusuna vurgu yapıldı.

Feyzioğlu ve Burak, ayrıca avukatlık mesleğinin sorunları ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Sakarya Barosu heyetinde, Başkan Yardımcısı Osman Ayar, Genel Sekreter Ümit Fırtın, Sayman Talha Toçoğlu ve üyeler Sevilay Çelikaslan, Özer Kaya, Dilek Kaycan, Esra Öztürk, Sezai Duman ve CMK-Adli Yardım Koordinatörü Alim Mert'in yer aldığı ziyarette, TBB heyetinde Başkan Yardımcısı Ünsal Toker, Genel Sekreteri Sabiha Tekin, Sayman Sabri Erdal Güngör ve TBB Başkan Başdanışmanı Zafer Köken hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:49 Kaynak: AA

Metin Feyzioğlu, Türkiye Bankalar Birliği, Sakarya, Güncel
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