Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağanağa karşı tedbir alındı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentte beklenen sağanak nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldıklarını belirtti.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) sağanağa ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Yüce, belediye olarak yağışlara karşı hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayarak, hayat akışının aksamaması, can ve mal güvenliğinin sağlanması için azami hassasiyet göstereceklerini ve 7/24 esasıyla hareket edeceklerini söyledi.

Yüce, 205 araç ve iş makineleriyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzlukların bertaraf edecekleri konusunda, gerekli çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Vatandaşları, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyaran Yüce, şöyle konuştu:

"357 personel, 43 adet kazıcı, 32 adet kamyon, 75 ekip aracı, 5 ekskavatör, 17 kanal aracı ve 33 vidanjör olmak üzere 205 araç ve iş makineleri ve çalışma arkadaşlarımızla gerekli tedbirlerimizi almak için çalışmalarımıza 7/24 esasıyla devam edeceğiz. Çalışmalara start veriyoruz, ekip arkadaşlarımızla beraber seferberiz. Gönüllülerden oluşan Sakarya Kurtarma Ekibi hazırladık, eğitimlerimizi verdik. Belediye bünyesindeki dairelerden ve sivil vatandaşlarımızdan ekibimizi oluşturduk. Yağış, inşallah rahmete ve berekete dönüşür. Biz tedbir almaya çalışıyoruz."

Yüce, konuşmasının ardından AKOM önünde sahada görev alacak araçları uğurladı.