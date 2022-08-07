O ilçeye giren araçlar tek tek durduruldu - Son Dakika
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O ilçeye giren araçlar tek tek durduruldu

07.08.2022 13:54
O ilçeye giren araçlar tek tek durduruldu

Sakarya D-650 karayolu Karasu ilçesi girişinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada araçlar tek tek durduruldu.

Sakarya D-650 karayolu Karasu ilçesi girişinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada araçlar tek tek durduruldu. 280 aracın denetlendiği ve 438 şahsa GBT sorgusunun yapıldığı uygulamada 5 bin 475 liralık cezai işlem uygulandı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu - Adapazarı yolu D650 Karayolu üzerinde sıkı bir güvenlik uygulaması gerçekleştirdi. Adatepe sapağı ÇEKOK mevkiinde kurulan kontrol noktasında, ilçeye giriş yapan araçlar tek tek durduruldu. GBT sorgusu yapılan uygulamada, şoför ve yolcuların emniyet kemeri takmaları konusunda da hatırlatmalarda bulunuldu. Gerçekleştirilen denetimde 438 şahsa GBT sorgusu yapıldı. 280 araç da denetlendi. Kontroller sonunda toplam 5 bin 475 liralık cezai işlem uygulandı. - SAKARYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Tragger, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa O ilçeye giren araçlar tek tek durduruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: O ilçeye giren araçlar tek tek durduruldu - Son Dakika
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