Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 20 ton kaçak et ve sakatat ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 20 ton kaçak et ve sakatat ele geçirildi - Son Dakika

Sakarya'da 20 ton kaçak et ve sakatat ele geçirildi

6 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki iki iş yerine düzenlenen operasyonda 20 ton et ve sakatat ele geçirildi.

Sakarya'da 20 ton kaçak et ve sakatat ele geçirildi, System.String[]

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki iki iş yerine düzenlenen operasyonda 20 ton et ve sakatat ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi Toptancılar Çarsı (TOPÇA) iki dükkanda kaçak et olduğu ihbarını alan polis ekipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri ile birlikte iki iş yerine operasyon düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri etlerden numune aldı. İki dükkanda toplamda yaklaşık kaçak 20 ton et ve sakatat imha edilmek üzere Erenler Belediyesi ekiplerince götürülürken iş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - SAKARYA

Erenler, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:19 Kaynak: İHA
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