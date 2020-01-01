Sakarya'da 2020'nin ilk bebeği 2 dakika sonra dünyaya geldi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Sakarya'da 2020'nin ilk bebeği 2 dakika sonra dünyaya geldi - Son Dakika

Sakarya'da 2020'nin ilk bebeği 2 dakika sonra dünyaya geldi

6 saat önce

Sakarya'da 2020 yılının ilk bebeği saatler 00.02'i gösterdiğinde dünyaya geldi.

Sakarya'da 2020'nin ilk bebeği 2 dakika sonra dünyaya geldi, System.String[]

Sakarya'da 2020 yılının ilk bebeği saatler 00.02'i gösterdiğinde dünyaya geldi. Ahmet Emin Çakır adını verdikleri bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan anneyi Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ziyaret ederek hediye takdim etti.


Nurgül ve Fezayil Çakır çifti yeni yılın ilk dakikalarında Ahmet Emin Çakır adını verdikleri bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Bu mutluluğa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü'de şahitlik etti. 3 kilo 770 gram dünyaya gelen bebeğe ilk hediyesi Vali Nayir'den geldi.


Öte yandan, 2019 yılının son bebeği olan Necla ve Doğıan Aydın çiftinin Yiğit Asaf Aydın bebeğine de Vali Nayir tarafından hediye takdim edildi. Nayir, "Allah analı baba büyütsün. Sağlıklı sıhhatli olsunlar. Bizde bugün hem polis ve jandarmamızı yoldaki aldıkları güvenlik önlemleri esnasında yanlarına giderek tedbirlerini gittik gördük. Bugün aynı zamanda sağlık görevlilerimiz de sizler için görevleri başındalar. Bizim polis, jandarma ve sağlık görevlilerimizin hafta sonu ve yılbaşı tatili diye bir şeyleri yok, onlar görevlerini, nöbetlerini insanımız için yerine getiriyorlar, sizler için buradalar. Bizde gelelim hem 2019'un son çocuklarını hem de 2020 yılının ilk çocuklarını görmek nasip olur mu diye. Allah analı babalı büyütsün, inşallah iyi olurlar. İlk hediyelerini ben takdim edeyim çocuklarımızın" dedi. - SAKARYA

Ahmet Hamdi Nayir, Ahmet Emin, Sakarya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:37 Kaynak: İHA
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