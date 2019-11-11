Son Dakika Haberleri: Sakarya'da 470 kilogram fındık çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Sakarya'da 470 kilogram fındık çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da 470 kilogram fındık çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde, 470 kilogram fındık çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da 470 kilogram fındık çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde, 470 kilogram fındık çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaali Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Melen, Kozluk ve Gümüşoluk mahallelerinde 3 hızar motoru ile 470 kilogram fındık çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.A.D, S.M.S, S.S, O.T. ve E.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 40 gram kubar esrar ile çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadelerinde Karasu'da 7, Kocaali'de 2 hırsızlık olayını kiraladıkları araçla gerçekleştirdiklerini itiraf eden şüpheliler, hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" ve "hırsızlık" suçlarından işlem yapıldı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Kocaali, Sakarya, Karasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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