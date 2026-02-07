Sakarya\'da Cinayet: Tutuklandı

TUTUKLANDI

Sakarya'da eşi Selma Yüksel ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği emlakçı Adem Yüksel'i tabancayla vurarak öldüren Adem Yüksel, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan Mustafa Hıraç'ın cenazesi, Karapürçek Merkez Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karapürçek Cuma Mezarlığı'na defnedildi.

İsa ÇİÇEK/SAKARYA,