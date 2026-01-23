Sakarya\'da DEAŞ Operasyonu: 5 Gözaltı

Sakarya'nın 3 ilçesinde emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı, Serdivan ve Karasu ilçelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütün propagandasını yaptıkları ve finans sağladıkları tespit edilen 5 şüpheli gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri ardından adli mercilere sevk edilen şahıslardan 2'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - SAKARYA