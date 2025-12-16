Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet

Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet
16.12.2025 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde alışveriş merkezi çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Kadının üzerinde yapılan aramada 35 bin lira nakit para ve 320 bin lira değerinde altın bulundu. Kabahatler kanunu çerçevesinde işlem yapılan kadının üzerinden çıkan para ve altınlara el konuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Serdivan ilçesinde bir alışveriş merkezi çevresinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadını yakalayarak zabıta merkezine götürdü.

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN KÜÇÜK BİR SERVET ÇIKTI

Burada yapılan üst aramasında, 35 bin lira nakit para ile toplam 320 bin lira değerinde altın çıktı. Kadın hakkında kabahatler kanunu çerçevesinde işlem yapılırken, para ve altınlara da el konuldu.

Sakarya'da dilencinin üzerinden 320 bin lira değerinde altın çıktı
Kaynak: İHA

Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kocarex Bigrex Kocarex Bigrex:
    ihtiyaç sahibi dilenmez komşusu bilir muhtar bilir ama dilenmez 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük tehlike kapıda: Et fiyatları daha da artacak Büyük tehlike kapıda: Et fiyatları daha da artacak
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlandı Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlandı! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
65 yıldır böylesi görülmedi Sapanca’da sular çekildi, görüntü endişe verici 65 yıldır böylesi görülmedi! Sapanca'da sular çekildi, görüntü endişe verici
Sosyal güvenlik uzmanından Bağ-Kurlulara uyarı: 2026’da daha maliyetli olacak Sosyal güvenlik uzmanından Bağ-Kurlulara uyarı: 2026'da daha maliyetli olacak
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira
Hatay’da 4.2 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

09:34
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’nin yapacağı transferi “Yüzde bir milyon“ diyerek söyledi
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yapacağı transferi "Yüzde bir milyon" diyerek söyledi
09:21
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Duran’ın pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Duran'ın pozisyonunda hemfikir oldu
09:07
Tanıktan inanılmaz iddialar İşte Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu trafiği
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği
09:04
Fenerbahçe, Konyaspor maçında 7303 gün sonra bir ilki yaşadı
Fenerbahçe, Konyaspor maçında 7303 gün sonra bir ilki yaşadı
08:10
Başkentte dev fuhuş operasyonu 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı
07:40
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2025 09:42:39. #7.13#
SON DAKİKA: Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.