Fırtına ve şiddetli rüzgar mahalleyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika

Fırtına ve şiddetli rüzgar mahalleyi elektriksiz bıraktı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın elektrik tellerine zarar vermesi sonucu bir mahalle enerjisiz kaldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın elektrik tellerine zarar vermesi sonucu bir mahalle enerjisiz kaldı. İlçede sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Başpınar Mahallesi Konuklar Caddesi'ndeki bir çam ağacı devrilerek park halindeki aracın üzerine düştü. Elektrik tellerine de zarar veren ağaç nedeniyle mahalle enerjisiz kaldı. İhbar üzerine bölgeye Sepaş Enerji ve Hendek Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Devrilen ağaç kaldırılırken, Sepaş ekipleri, mahalleye yeniden elektrik verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada elektrik hatlarının patlama anı, esnaf tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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