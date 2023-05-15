Sakarya'da ilahiyat öğrencisi gencin ölümünün arkasından 200 bin lira çıktı! Katil kameralardan kaçamadı - Son Dakika
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Sakarya'da ilahiyat öğrencisi gencin ölümünün arkasından 200 bin lira çıktı! Katil kameralardan kaçamadı

Sakarya'da ilahiyat öğrencisi gencin ölümünün arkasından 200 bin lira çıktı! Katil kameralardan kaçamadı

16.05.2023 00:13

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde boş arazide ölü bulunan ilahiyat fakültesi öğrencisinin arkadaşına kiraya verdiği arabasında çıkarttığını iddia ettiği tamir parası 200 bin lirayı isteyince kafasından tabanca ile vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Güvenlik kameralarından tespit edilen 17 yaşındaki zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan ve vekil imamlık yapan 20 yaşındaki Bekir Türker, 13 Mayıs Cumartesi günü kayıplara karıştı. Türker için endişelenen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Genç vekil imamı kafasından vurarak tarlaya atmış

CANSIZ BEDENİ ARAZİDE BULUNDU

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, Türker'in cep telefonunu Adapazarı ilçesi Kuzey Terminal bölgesinde boş arazide buldu. Çalışmalarını genişleten ekipler, sabah saatlerinde ise Türker'in cansız bedenini Dağdibi Mahallesi'nde boş bir arazide buldu. Cinayet şüphesi üzerinde duran ekipler, olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Talihsiz gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayın şok eden ayrıntıları ise polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde ortaya çıktı.

KAFASINDAN VURARAK ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan otopsi neticesinde Türker'in kafasından tabanca ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İddiaya göre, Türker aracını bir miktar para karşılığında arkadaşı 17 yaşındaki E.Ö.'ye kiraladı. Bekir Türker, E.Ö.'den aracında oluşturduğunu iddia ettiği yaklaşık 200 bin liralık hasarı yaptırmasını istedi. Bunun için buluşan ikili arasında çıkan tartışmada E.Ö., yanında getirdiği tabanca ile Türker'i kafasından vurarak öldürdü. Türker'in cansız bedenini boş araziye bırakan E.Ö., olay yerinden kaçtı.

Genç vekil imamı kafasından vurarak tarlaya atmış

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin cinayet şüphesi üzerine olay aydınlatıldı. Yapılan çalışmalar ve incelenen güvenlik kameraları neticesinde şüpheli E.Ö. tespit edildi. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, Türker'in cansız bedeni ise son yolculuğuna uğurlanmak üzere Uşak'a gönderildi.

Kaynak: İHA
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Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da ilahiyat öğrencisi gencin ölümünün arkasından 200 bin lira çıktı! Katil kameralardan kaçamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da ilahiyat öğrencisi gencin ölümünün arkasından 200 bin lira çıktı! Katil kameralardan kaçamadı - Son Dakika
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