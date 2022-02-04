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Sakarya'da inşaat halindeki bina çöktü - Son Dakika

Sakarya'da inşaat halindeki bina çöktü

04.02.2022 19:59
Sakarya'da inşaat halindeki bina çöktü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yapımı devam eden inşaatın çökme anı saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, çalışanların olmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yapımı devam eden inşaatın çökme anı saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, çalışanların olmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi'nde inşaatı devam eden yapı bir anda çökerek yerle bir oldu. Yapının çökme anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde yapının ortadan içe çöktüğü ve daha sonrasında yıkılarak yerle bir olduğu anlar yer alıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi ise geçen yıl Kocaali Belediyesi'ni inşa edilen yapıların bir bölümünün yönetmeliğe uymadığı ve yapılan asmolen kat uygulamasının tehlikeli olduğuna dair uyardığını belirtti. Odadan yapılan açıklamada, "Yürürlükte bulunan yönetmeliklere aykırı olarak yapılan ve yetkililer tarafından müdahale edilmeyen, göz yumulan binalardan bir tanesi maalesef daha inşaat aşamasında yıkılmıştır. Yaşanan bu üzücü olayın tek sevindirici tarafı can kaybının olmamasıdır" denildi. - SAKARYA

Sakarya'da inşaat halindeki bina çöktü
Sakarya'da inşaat halindeki bina çöktü
Sakarya'da inşaat halindeki bina çöktü
Sakarya'da inşaat halindeki bina çöktü
Sakarya'da inşaat halindeki bina çöktü

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Kocaali, Sakarya, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da inşaat halindeki bina çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da inşaat halindeki bina çöktü - Son Dakika
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