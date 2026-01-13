Sakarya\'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Sakarya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezinin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.
Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Serdivan ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle ağaçlar, banklar, yeşil alanlar ve araçlar üzerinde kar birikintileri oluştu.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
