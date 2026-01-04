Sakarya'da Maçta Gerginlik: Biber Gazı ile Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sakarya'da Maçta Gerginlik: Biber Gazı ile Müdahale

Sakarya\'da Maçta Gerginlik: Biber Gazı ile Müdahale
04.01.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazımpaşa Birlikspor ve Sapancaspor maçı sonrası tribünlerde gerginlik ve kavga yaşandı.

SAKARYA Süper Amatör Ligi B Grubu'nda oynanan Kazımpaşa Birlikspor – Sapancaspor karşılaşmasında sahada başlayan gerginlik tribünlere sıçradı. Çıkan kavgaya polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. 1 taraftar gözaltına alındı.

Olay, Serdivan ilçesindeki Ekrem Karaberberoğlu Spor Kompleksinde meydana geldi. Kazımpaşa Birlikspor ile Sapancaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Kazımpaşa Birlikspor'un attığı beraberlik golünün ardından, ofsayt gerekçesiyle itiraz eden Sapancaspor cephesinden bir yönetici sahaya girerek hakeme saldırmaya çalıştı. Yaşanan gerginlik, görevliler tarafından güçlükle yatıştırıldı.

Maçın ikinci yarısında ise tansiyon tribünlere taşındı. Hakem kararları nedeniyle iki takım taraftarları arasında sözlü tartışma başladı. Karşılıklı küfürleşmenin ardından tribünlerde sandalye, taş parçaları ve su şişeleri atıldı. Polis ekipleri birbirine giren taraftarlara biber gazıyla müdahale etti. Tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle stadyuma takviye polis ekipleri sevk edildi. Biber gazından etkilenen bazı taraftarlara, stat dışında hazır bekleyen ambulanslarda sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Polis ekipleri tarafından 1 taraftar gözaltına alındı. Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Sakarya, Kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya'da Maçta Gerginlik: Biber Gazı ile Müdahale - Son Dakika

Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor İki dünya yıldızı birden Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu
Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi Gümrük kapısında 52 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Nefes kesen anlar THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş
Şırnak’ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi Şırnak'ta çığ faciası, bir kişi yaşamını yitirdi
Onlarca yolcusu vardı Alev alev yandı Onlarca yolcusu vardı! Alev alev yandı

19:33
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:27
Musaba 11’de oynayacak mı Domenico Tedesco’dan cevap
Musaba 11'de oynayacak mı? Domenico Tedesco'dan cevap
19:20
Thomas Reis: Fenerbahçe’ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız
Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
18:37
Araç sahipleri dikkat Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
18:13
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 19:47:31. #7.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da Maçta Gerginlik: Biber Gazı ile Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.