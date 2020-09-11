Sakarya'da maske takmayanlara para cezası, karantina ve kitap okuma uygulaması - Son Dakika

Sakarya'da maske takmayanlara para cezası, karantina ve kitap okuma uygulaması
SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım, maske takmayan kişilere 3 gün karantina ile en az 10 kitap okuma zorunluluğu getirdiklerini belirtti.
SAKARYA Valisi Çetin Oktay Kaldırım
, maske takmayan kişilere 3 gün karantina ile en az 10 kitap okuma zorunluluğu getirdiklerini belirtti.
Kentte koronavirüs salgınına yönelik yapılan denetimlere katılan Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vali Kaldırım paylaşımında, "Bugün yaptığımız denetimlerde maske takmayan 65 kişiye 900'er TL idari para cezası verilmiş. 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ve en az 10 kitap okuma uygulaması getirilmiştir. Bu tedbirleri ve denetimleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
- Sakarya
Son Dakika Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi için yeni NAVTEX ilan etti ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi Çakmak gazı çeken 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti Otel odasında taciz kabusu yaşayan genç kız isyan etti: Şizofren durumuna düşürülüyorum Fransa'nın Lille takımına transfer olan Mustafa Kapı, Galatasaray'a veda etti Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Karantinaya uymayan 4 kişiye 1 yıla kadar hapis istemi Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor Doğada nadir bulunan büyüklükte olan 102,39 karatlık elmas Hong Kong'da satışa çıkacak Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki binaları boyuyor İzinli olduğu dönemde Ankara'da koronaya yakalanan akademisyen hayatını kaybetti Balıkçılar için önemli uyarı: Dev vatoz balığı, büyük tehlike oluşturabilir Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi İş yeri sahibi, silahını çekip hırsızlık amacıyla dükkana giren 2 kişiyi yakaladı