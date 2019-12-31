Sakarya'da polisler yolcuların yeni yılını kutladı - Son Dakika
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Sakarya'da polisler yolcuların yeni yılını kutladı

6 saat önce

Sakarya'da emniyet personeli, şehirler arası otobüs terminalindeki yolcuların yeni yılını kutladı.

Sakarya'da polisler yolcuların yeni yılını kutladı, System.String[]

Sakarya'da emniyet personeli, şehirler arası otobüs terminalindeki yolcuların yeni yılını kutladı.

Arifiye ilçesindeki terminali ziyaret eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Eğitim Büro görevli polis memuru Murat Ünal, yolculara güvenli ve huzurlu yolculuk için emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verdi.

Yolcuların yeni yılını kutlayan Ünal, "Toplu taşıma araçlarının karışmış olduğu trafik kazalarında, kazanın meydana gelmesinden sonra araç içerisinde bulunanların araç dışına fırlaması ve aracın altında kalması, çarpması veya devrilme esnasında yolcuların otobüsün değişik aksamlarına çarpması neticesinde ölüm ve yaralanmalar ciddi oranda artabilir. Emniyet kemerinin takılması halinde ölüm ve yaralanmaların büyük oranda önlenmesi mümkün olduğundan, lütfen güvenli ve huzurlu yolculuk için emniyet kemerimizi takalım." ifadelerini kullandı.

Uygulamadan memnun kalan yolcular, Sakarya Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:30 Kaynak: AA
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