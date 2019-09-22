Son Dakika Haberleri: Sakarya'da tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
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Sakarya'da tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

1 saat önce

Sakarya'da tartıştığı arkadaşını silahla öldüren kişi tutuklandı.

Sakarya'da tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]

Sakarya'da tartıştığı arkadaşını silahla öldüren kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaali ilçesi Aydoğan Mahallesi'nde fındık satışı nedeniyle tartıştığı arkadaşı Hakan Özdemir'i tabancayla öldürdüren Tacettin K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaali ilçesi Aydoğan Mahallesi'nde bir şantiyede bekçi olarak çalışan Hakan Özdemir (44), dün yanına gelen ve fındık satışı nedeniyle tartıştığı arkadaşı Tacettin K. (41) tarafından tabancayla öldürülmüştü. Tacettin K, silahıyla jandarmaya teslim olmuştu.

Kocaali, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:40 Kaynak: AA
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