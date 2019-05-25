Son Dakika Haberleri: Sakarya'da trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı

Sakarya'da trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı

12 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Sakarya'da trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı- Karapürçek yolunda sürücüsü henüz belirlenemeyen 54 EY 098 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek bir iş yerinin bahçe kapısına çarptı ve yolun kenarına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada yaralanan Lütfiye Kılıç ve Fatma Genç Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Cemile Kılıç Toyotosa Acil Yardım Hastanesi'ne, Abdullah Genç ve yaşları küçük olduğu öğrenilen Mirza ve Çınar Genç ise Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:30 Kaynak: AA
Genç, Erenler, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emrah Albayrak, Aldattığı Eski Eşi Eda Gök'le Barışmak İstiyor 160 TL İçin İki Çocuk Babası Çiftçiye Tecavüz Ettiği İddia Edilen Halı Yıkamacı, Suçlamaları Reddetti Demet Akalın'dan Şarkısını Okuyan Ceylan Koynat'a Engel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:30:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]