Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Sakarya'nın Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik 3 ilçede operasyon düzenlendi.
Adapazarı, Erenler ve Serdivan'da belirlenen adreslere düzenlenen 5 operasyonda 57,35 gram sentetik uyuşturucu, 4,60 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 66 sentetik ecza, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 900 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
